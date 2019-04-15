Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей

Сегодня Алла Пугачева отмечает юбилей, ей исполнилось 70 лет, сообщает ТАСС.

Встречая 70-летие, Примадонна решила практически отказаться от интервью, но известно, что она встретится с преданными поклонниками в Государственном Кремлевском дворце.

Ровно 10 лет назад Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности. Тем не менее она продолжает появляться в сборных концертах.

Напомним, ранее Алла Пугачева вошла в список российских женщин с наибольшим количеством упоминаний в СМИ. Список возглавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — ее упоминали в изданиях 158,4 тыс. раз. Второе место заняла телеведущая Ксения Собчак (135,2 тыс.). Топ-3 замкнула телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова (118,5 тыс.).

В десятку вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, певица Алла Пугачева.

