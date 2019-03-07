«Медиалогия» назвала женщин года

Компания «Медиалогия» составила топ-50 российских женщин по количеству упоминаний в СМИ в период с марта 2018 по март 2019 годов.

Список возглавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — ее упоминали в изданиях 158,4 тыс. раз. Второе место заняла телеведущая Ксения Собчак (135,2 тыс.). Топ-3 замкнула телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова (118,5 тыс.).

В десятку вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, певица Алла Пугачева, глава Минздрава, Вероника Скворцова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, и дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия.

В рейтинге также есть глава ЦИК Элла Памфилова (11-е место), фигуристка Алина Загитова (20), певицы Монеточка (43) и Земфира (45).

Ранее сообщалось, что Диана Сафарова, дочь руководителя аппарата президента Татарстана Асгата Сафарова, стала победительницей конкурса «Женщина года» в Татарстане в номинации «Культура и духовность».