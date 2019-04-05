Напавший на две мечети в Новой Зеландии пройдет психиатрическую экспертизу

Австралиец Брентон Таррант, совершивший террористическую атаку на две мечети в Новой Зеландии, пройдет психиатрическую экспертизу.

Согласно решению суда, оценивать состояние преступника будут два независимых эксперта. Медицинское обследование установит способность злоумышленника отвечать за свои действия, передает портал Stuff.

Очередное заседание по делу запланировано на 14 июня.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек. Террористу грозит пожизненный срок.