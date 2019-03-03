В 2018 году полиция в России зарегистрировала более 206 тысяч киберпреступлений

За 2018 год полиция в России зарегистрировала более 206 тысяч преступлений, связанных с компьютерной информацией, сообщает ТАСС.

В МВД РФ заметили, что в 2018 году полиция смогла выявить более 24 тысяч человек, которые совершили эти преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры утроили массовую атаку более чем на 50 российских компаний, выдавая себя за представителей розничных сетей. Активность злоумышленников пришлась на февраль этого года. На электронную почту организаций направлялись письма с вредоносным содержанием, благодаря чему происходило заражение инфраструктуры шифровальщиком Shade/Troldesh. Киберпреступники маскировались под представительства крупных компаний, в том числе «Ашана», «Магнита», «Славнефти» и ГК «ПИК».