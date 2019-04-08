Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о Крымской наступательной операции

Министерство обороны России обнародовало документы из центрального архива о Крымской наступательной операции. Публикация была приурочена к 75-й годовщине военных действий.

В материалах содержится подробная информация о событиях тех лет, показаны документы и карты, а также планы советских военачальников. Основная часть документов посвящена освобождению крымских городов — Севастополя, Симферополя, Судака, Ялты, Керчи.

В ведомстве отметили, что раньше часть материалов была секретной — доступ к ним имели только определенные лица.

Подчеркивается, что публикация архивных документов об освобождении Красной Армией Крыма и героизме его защитников направлена на сохранение исторической правды и противодействие фальсификации истории.

Напомним, ранее ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака.