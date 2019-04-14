Понкрашов: «Мы в идеальных условиях. Либо заслужим первое место, или оступимся и недостаточно хороши для него»

Фото: "Реальное время" / Эрик Добролюбов

Капитан УНИКСа Антон Понкрашов поделился с корреспондентом «Реального времени» мыслями об игре с «Зенитом» (74:72), а так же оценил шансы казанской команды завершить регулярный сезон на первом месте.

— Такая идеальная первая половина игры, и такой провал во второй. Что случилось?



— Может быть не настроились, может быть подустали где-то. Не совсем удачно во второй половине сыграли, но результатом довольны, и это самое главное. Три игры осталось в регулярке, и надо постараться их выиграть.

— Как справлялись с Рейнолдсом?

— Он хороший сезон проводит — с ним тяжело. Я думаю, что это не только наша проблема, но и проблема многих команд, которые не могут с ним справиться. Потому что он за счет динамики и физики врывается в зону отлично. Но ведь этого недостаточно оказалось для победы и поэтому индивидуальная разница в мастерстве по факту не важна, — сказал капитан УНИКСа.

— Тот факт, что все теперь зависит только от вас, психологически на команду давит?

— Нет, я наоборот предпочитаю, когда все на своих плечах, нежели на чужих. Здесь непосредственно все зависит от нас — как мы подготовимся и настроимся. Мне кажется, что это идеальные условия: либо мы заслужим первое место, либо если где-то оступимся, то значит недостаточно хороши для этого места, — приводит слова Понкрашова из «Баскет Холла» корреспондент «Реального времени».