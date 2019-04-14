Минниханов встретился с врио губернатора Астраханской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым в рамках рабочей поездки в Астрахань.

Минниханов подчеркнул, что у регионов есть хорошие возможности для увеличения объёмов товарооборота. На сегодня данный показатель превышает 500 млн рублей. Помимо этого, необходимо активизировать работу в рамках культурного обмена, взаимодействия в области спорта, подготовки квалифицированных рабочих кадров.

Также на встрече обсуждались перспективы взаимодействия в области рыбоводства, организации на территории Астраханской области центра по ремонту автомобилей «КАМАЗ», обмена опытом в части строительства и другие вопросы.

Затем Минниханов и Морозов подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве между Татарстаном и Астраханской областью, которое было подписано в ноябре прошлого года, передает пресс-служба президента РТ.

«В Татарстане реализуются самые смелые и креативные замыслы. Нам есть в чем перенять опыт. Сейчас мы подписали документ, включающий более 90 пунктов. В Плане мероприятий детально прописаны все дальнейшие действия. Будем работать в данном направлении», — сказал врио губернатора Астраханской области.

Ранее Минниханов выложил фото с утренней рыбалки с Морозовым.