Минниханов выложил фото с утренней рыбалки с астраханским губернатором
Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Астрахани. Сегодня утром он выложил в соцсети снимки с утренней рыбалки вместе с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.
ОбществоВласть ТатарстанПубликация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 13 Апр 2019 в 9:38 PDT<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым