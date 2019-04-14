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Минниханов выложил фото с утренней рыбалки с астраханским губернатором

07:51, 14.04.2019
Минниханов выложил фото с утренней рыбалки с астраханским губернатором
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Астрахани. Сегодня утром он выложил в соцсети снимки с утренней рыбалки вместе с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 13 Апр 2019 в 9:38 PDT
ОбществоВласть Татарстан
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