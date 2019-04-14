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В Елабуге состоялся митинг против коррупции, на него пришли более тысячи человек

14:57, 14.04.2019 1

В Елабуге сегодня прошел митинг против коррупции. Его участники требовали «открытого расследования мошеннических схем в Елабужском муниципальном районе».

Митинг прошел под лозунгом «Воры должны сидеть в тюрьме» и собрал чуть более тысячи участников, пишет «Idel.Реалии».

Мероприятия удалось провести лишь с пятой попытки, так как исполком Елабуги четыре раза отказывал в его проведении.

Участники митинга требовали дать ход информации, которую собрали в городе и районе в 2018 году сотрудники антикоррупционного управления при президенте РТ.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:37
    Когда в Набережных Челнах начнётся расследование того,как председатель городского суда Гайфутдинов присвоил 100 миллионов рублей денег Наследия?
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