Новак: Весь мир уже устал от американских санкций

Глава Минэнерго России Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» во время Арктического форума заявил, что весь мир устал от американских санкций.

Причина, по словам министра, в том, что эти ограничительные меры бесконтрольно распространяются на разные страны. С ним согласился помощник президента России Юрий Ушаков.

«Давно было пора устать, мне кажется, давно пора», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, являются нарушением международного права.