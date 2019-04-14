Новак: Весь мир уже устал от американских санкций
Глава Минэнерго России Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» во время Арктического форума заявил, что весь мир устал от американских санкций.
Причина, по словам министра, в том, что эти ограничительные меры бесконтрольно распространяются на разные страны. С ним согласился помощник президента России Юрий Ушаков.
«Давно было пора устать, мне кажется, давно пора», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, являются нарушением международного права.ОбществоВласть
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