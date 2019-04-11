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В Германии признали американские санкции нарушением международного права

07:59, 11.04.2019
В Германии признали американские санкции нарушением международного права
Фото: pixabay.com

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, являются нарушением международного права.

Как он сообщил в интервью изданию OWC, последние американские санкции не имеют четкой цели.

«Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы прекратить наказания», — подчеркнул Хармс.

Ранее Сенатор США Марко Рубио признал, что он и его коллеги «устали» от законопроектов о санкциях против России.

До этого первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что санкции, введенные против России, положительно повлияли на экономику страны.

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