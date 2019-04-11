В Германии признали американские санкции нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, являются нарушением международного права.
Как он сообщил в интервью изданию OWC, последние американские санкции не имеют четкой цели.
«Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы прекратить наказания», — подчеркнул Хармс.
Ранее Сенатор США Марко Рубио признал, что он и его коллеги «устали» от законопроектов о санкциях против России.
До этого первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что санкции, введенные против России, положительно повлияли на экономику страны.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым