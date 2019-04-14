Жена депутата Госдумы от Кировской области за 2018 год заработала 1 млрд рублей
Супруга депутата Госдумы Вадима Белоусова показала самый высокий уровень дохода по итогам 2018 года среди жен и мужей парламентариев и членов правительства РФ. За год она заработала 1 млрд рублей.
В собственности Ирины Белоусовой остается земельный участок и квартира в Испании, передает телеканал «Дождь». Годом ранее она владела 10 участками, 12 нежилыми помещениями, тремя домами и одной квартирой.
Сам Вадим Белоусов заработал за 2018 год около 17,5 млн рублей.
Напомним, что среди депутатов ГД от Татарстана наивысший семейный доход задекларировала Альфия Когогина, вместе с мужем они заработали 159,2 млн рублей.ОбществоВласть Кировская область
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