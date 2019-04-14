Жена депутата Госдумы от Кировской области за 2018 год заработала 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Супруга депутата Госдумы Вадима Белоусова показала самый высокий уровень дохода по итогам 2018 года среди жен и мужей парламентариев и членов правительства РФ. За год она заработала 1 млрд рублей.

В собственности Ирины Белоусовой остается земельный участок и квартира в Испании, передает телеканал «Дождь». Годом ранее она владела 10 участками, 12 нежилыми помещениями, тремя домами и одной квартирой.

Сам Вадим Белоусов заработал за 2018 год около 17,5 млн рублей.

Напомним, что среди депутатов ГД от Татарстана наивысший семейный доход задекларировала Альфия Когогина, вместе с мужем они заработали 159,2 млн рублей.