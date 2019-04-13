ФСИН: за пять лет смертность российских заключённых от заболеваний сократилась на 33%

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что за пять лет смертность российских заключённых от заболеваний сократилась на 33%.



Так, смертность от туберкулёза снизилась на 38,6%, от ВИЧ-инфекций — на 24,2%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 1,5%, от онкозаболеваний — на 5,9%, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в России в тюремных больницах обустроят палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья.