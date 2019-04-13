Казанский «Банк 131» получил лицензию ЦБ

ООО «Банк 131» из Казани получило базовую лицензию Центробанка и на осуществление банковских операций.

Как сообщается на сайте регулятора, лицензия № 3538 ЦБ РФ дает право на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. При этом банк не сможет привлекать во вклады денежные средства физических лиц.

Установленный капитал «Банка 131» составляет 300 млн рублей.

Ранее в марте Банк России принял решение о госрегистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии. ООО может осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц). Последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 года.