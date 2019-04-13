Ученые высчитали «идеальный завтрак» для страдающих диабетом

Группа ученых из Университета Британской Колумбии (Канада) заявила, что диабетикам следует принимать на завтрак пищу с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов. Такое сочетание позволяет контролировать уровень сахара в крови.

Исследователи посоветовали людям с диабетом второго типа есть по утрам омлет, передает Medicalxpress.

По словам профессора Джонатана Литтла, диабетикам следует отказаться от каш, тостов и фруктов на завтрак, потому что эти продукты могут стать причиной сильного всплеска уровня сахара в крови, так как содержат много углеводов.

Ученый пояснил, что завтрак является «проблемным» приемом пищи для людей с сахарным диабетом второго типа. И лучший выход из ситуации — отдать предпочтение жирам.

Еще один интересный аспект нового исследования — голод перед едой и тяга к сладкому в конце дня, как правило, у диабетиков были ниже, если они ели на завтрак пищу с низким содержанием углеводов.

Ранее ученые рассказали, что для более эффективного похудания диабетикам стоит переходить на жидкую пищу.