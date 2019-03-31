Ученые рассказали о способе похудения для диабетиков

Ученые рассказали, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 килограмма лишнего веса по сравнению с обычной низкокалорийной диетой.

По словам медиков, употребление жидкой пищи положительно сказывается на жизненных показателях диабетиков. При таком подходе к питанию у них понижается уровень глюкозы и инсулина в крови, а также снижается давление в сосудах, говорится в журнале Diabetes Care.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом.

Ранее британские ученые сообщили, что малоподвижный образ жизни ведет к болезням сердечно-сосудистой системы и может спровоцировать диабет.