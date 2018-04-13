Доход депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина в 2017 году составил 10,7 миллиона рублей

По итогам 2017 года депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин заработал 10,7 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте нижней палаты парламента.

В собственности у политика находится 1/4 доли квартиры.

Супруга Сибагатуллина задекларировала 2,6 млн рублей дохода. Ей принадлежат 16 земельных участков, две гостиницы, четыре склада минеральных удобрений, два нежилых здания и т. д.

В 2016 году Сибагатуллн заработал 8,9 млн рублей.