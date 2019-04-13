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Режим КТО в Тюмени был отменен только в субботу

08:23, 13.04.2019
Режим КТО в Тюмени был отменен только в субботу
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В субботу утром в Тюмени был отменен режим контртеррористической операции (КТО). Он действовал в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная и Федерации.

«С этого же времени снимаются специальные меры и временные ограничения, введенные на период проведения КТО», — цитирует «Интерфакс» сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК).

Напомним, что накануне в Тюмени силовики провели операцию, в ходе которой погибли несколько человек. По данным НАК, уничтожены несколько сторонников ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). Они готовили ряд терактов на территории РФ. Местные жители были эвакуированы в одну из школ.

Происшествия
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