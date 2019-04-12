Контртеррористическая операция в Тюмени: подозреваемые в связях с ИГ убиты

В рамках спецоперации в Тюмени правоохранительные органы проводили задержание двух человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, приверженцы ИГ убиты во время операции. Они оказывали вооруженное сопротивление.

В районе спецоперации в одном из домов начался пожар, возгорание уже ликвидировали. Ранее было заявлено о введении режима контртеррористической операции в городе.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии полностью освобождена от террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). По словам Сандерс, и. о. главы Пентагона (Патрик) Шанахан предоставил эту информацию президенту США Дональду Трампу.



