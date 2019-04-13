Facebook платит Цукербергу $1 в год, но тратит на его безопасность $20 млн

Компания Facebook платит своему основателю Марку Цукербергу символическую зарплату — $1 в год, при этом ему компенсируются расходы. В то же время соцсеть тратит на безопасность предпринимателя и его близких около $20 млн.

На личный авиатранспорт Цукерберга в 2018 году компания направила $2,6 млн, рассказал телеканал CNBC.

Отмечается, что расходы на безопасность главы Facebook за последние годы выросли. В 2016 году на это выделили около $5,1 млн, в 2017 году — $7,6 млн.

По оценке телеканала, рост расходов на обеспечение безопасности Цукерберга и его близких может быть связан с рядом скандалов, которые в последние годы имели место вокруг компании.

Напомним, что по итогам 2018 года Цукерберг был признан главным миллиардером-неудачником. За период с января по декабрь он потерял $18,7 млрд.