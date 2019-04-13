Кирилло-Белозерскому монастырю передадут мощи 20 святых

Министерство культуры РФ передаст Кирилло-Белозерскому монастырю мощи 20 святых, сообщает «Российская газета».

Они будут находиться в монастыре 5 лет. Передачу святынь осуществит Министерство культуры РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что одну из важнейших святынь христианского мира, Святую лестницу, отреставрировали, впервые почти за 300 лет с нее сняли деревянный настил, сообщает ТАСС. Согласно преданию, по ней Иисус Христос поднимался к Понтию Пилату на протяжении 60 дней. Представители Ватиканских музеев заметили, что 9 июня деревянная защищающая конструкция вернется на свое место.



