В Ватикане отреставрировали Святую лестницу, считается, что по ней Иисус Христос поднимался к Понтию Пилату

Одну из важнейших святынь христианского мира, Святую лестницу, отреставрировали, впервые почти за 300 лет с нее сняли деревянный настил, сообщает ТАСС.

Согласно приданию, по ней Иисус Христос поднимался к Понтию Пилату на протяжении 60 дней. Представители Ватиканских музеев заметили, что 9 июня деревянная защищающая конструкция вернется на свое место.

Напомним, ранее сообщалось, что музеи Ватикана попали в мировой топ по посещаемости. Первое место в мире по посещаемости занял французский музей Лувр. Рейтинг составлен изданием The Art Newspaper. Вторую строчку списка занял Национальный музей Китая в Пекине, на третьем — Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Замкнули пятерку Музеи Ватикана и Современная галерея Тейт в Лондоне.







