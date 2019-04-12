Руководство двух школ из Азино ответило на вопросы родителей после инцидента с избиением подростка учениками

Фото: скриншот видео

Руководство казанских школ №№171 и 174 встретилось с родителями учеников после того, как распространилось видео с избиением подростка компанией несовершеннолетних, сообщает ИА «Татар-информ».

Нападение произошло недалеко от одной из школ. Родители интересовались, почему о ЧП стало известно только после того, как видео распространилось в интернете, почему школьники, которые избивали подростка, по-прежнему посещают занятия. Администрация школ заявила, что 13 апреля пройдет расширенное заседание по этому вопросу.

Напомним, ранее появилось видео, на котором видно, как шестнадцатилетнего подростка жестоко избила группа сверстников во дворе на улице Вагапова, рядом со школой №171.

Пострадавший 2002 года рождения учится в одном из казанских колледжей. Подробности — в материале «Реального времени».

