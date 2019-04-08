Роскомнадзор потребовал признать недействительной регистрацию СМИ экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина

Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу через суд потребовало признать недействительной регистрацию газеты «Вестник депутата Олега Сорокина», принадлежащей экс-мэру Нижнего Новгорода.

Газета была зарегистрирована в 2010 году, сейчас она не распространяется через торговые киоски и отсутствует в «Каталоге российской прессы „Почты России“ за 2017-2019 годы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Судебное заседание пройдет 18 апреля.

Ранее Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки, а также соучастии в похищении и пытках человека.