Житель Чувашии, натравивший собак на полицейских, получил семь с половиной лет колонии

Суд вынес решение в отношении жителя Новочебоксарска, его признали виновным в том, что он натравил собак на сотрудников полиции, а одному из них еще и нанес ножевые ранения. Суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Чувашской республике.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 7 на 8 декабря 2018 года в Чебоксарском районе на территории дач двое сотрудников полиции проводили розыскные мероприятия, связанные с расследованием краж из дачных домиков. В это время они заметили двух мужчин с мешками, те стали скрываться.

Один из них ударил ножом полицейского, а затем натравил собак. Воспользовавшись этим, мужчины смогли скрыться. Но спустя несколько часов нападавшего задержали.



