В Самарском зоопарке волчата получили имена космодромов

12 апреля в Самарском зоопарке прошло знакомство посетителей с волчатами, которые родились 5 марта этого года, сообщается на официальном портале зоопарка.

В зоопарке объясняют, что раз смотрины пришлись на День космонавтики, то и имена волчатам было решено дать космические. Волчат назвали в честь космодромов — Восточный (Восток), Байконур, Ясный, Кап-Яр (Яра), Свободный, Плесецк (Плеск).

Напомним, ранее в Главинвестстрое РТ объяснили, почему неоднократно переносились сроки сдачи Казанского зоопарка. По данным управления, строительство задерживается из-за изменений, которые вносили в проект кураторы по сохранению животных.