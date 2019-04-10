В Татарстане количество зарегистрированных самозанятых выросло на 1 тысячу человек

Глава УФНС РФ по Татарстану Марат Сафиуллин рассказал, что с начала года число зарегистрировавшихся самозанятых достигло 7,5 тысячи человек.

Часть из них уже заплатили налоги на общую сумму почти в 2 млн рублей, рассказал главный налоговик республики на заседании Общественного совета при татарстанском управлении ФНС.

Он отметил, что пока оплату производили только те, кто зарегистрировался в январе, передает пресс-служба УФНС по РТ. Для тех, кто зарегистрировался в феврале, срок уплаты налога наступит только 25 апреля.

Сафиуллин подчеркнул, что более 70% самозанятых, заплативших налог, до этого не регистрировали свою деятельность. Таким образом они впервые вывели свою деятельность в правовое поле.

Напомним, что в начале апреля сообщалось, что в Татарстане зарегистрировались 6,5 тысячи самозанятых.

Ранее в ФНС рассказали, что самой распространенной сферой деятельности среди самозанятых стала перевозка пассажиров (20%).