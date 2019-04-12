Минобороны РФ сообщило о запуске производства зенитной системы С-350 «Витязь»
Серийное производство зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО» уже началось. Испытания завершаются успешно.
«Положительными пусками, произведенными 26 марта, завершаются государственные испытания новой ЗРС С-350 «Витязь-ПВО», призванной на замену С-300ПС. Одновременно запущено производство первого серийного комплекта, сдача будет обеспечена в 2019 году», — приводит ТАСС слова замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.
Систему С-350 разработал концерн «Алмаз-Антей». Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Радиус поражения целей составляет 60 км, а высота — 30 км.
Ранее конструктор ГосМКБ «Вымпел» Виктор Елецкий рассказал о преимуществах зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», разработанных для защиты войск.
Напомним, что Алексей Криворучко возглавлял концерн «Калашников» до июня 2018 года. Потом президент РФ Владимир Путин назначил его заместителем министра обороны.ПромышленностьОПК
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