Конструктор рассказал о преимуществах зенитного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Виктор Елецкий рассказал о преимуществах зенитных ракетных комплексов «Тор-М2». По его словам разработанная для ЗРК новая ракета, 9М338К способна прикрывать войска по фронту 20 км.

«В этом секторе мы сбиваем все, что шевелится. В том числе малоразмерные, маневрирующие, скоростные цели», — заявил Елецкий в интервью «Известиям».

Конструктор пояснил, что комплекс «Тор» является единственным в мире, способным работать на ходу.

Он подчеркнул, что система способна сбивать не только самолеты и беспилотники, но также крылатые ракеты и планирующие бомбы.

Елецкий добавил, что в Сирии комплексы уже доказали эффективность против любых беспилотников.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ продолжит закупку береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» со сверхзвуковой крылатой ракетой «Оникс». В этом году планируется поставка трех ракетных дивизионов для ВМФ.