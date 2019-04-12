Телеканал «Шаян ТВ» подвел первые итоги работы

Сегодня, 12 апреля, в здании «Шаян ТВ» прошла пресс-конференция, посвященная итогам пятимесячной работы детского телеканала. Журналистов провели по телестудии и презентовали телепроекты.

— Студия многофункциональна, с возможностью записи на четыре камеры, шикарный свет, HD-формат, семь площадок-трансформеров для программ самых разных жанров. Все возможности есть для творчества, — поделился главный режиссер «Шаян ТВ» Ленар Акберов.

Всего за 5 месяцев работы телеканала в эфир вышло 1 400 серий закупного контента, переведенного на татарский язык. Это мультсериалы, документальные фильмы и сериалы. Большое внимание канал уделяет обучающим передачам. Например, в пакете программ есть мультфильмы «Даша-путешественница» и «Гоу, Диего», с помощью которых дети могут изучать не только татарский, но и английский язык. А мультсериал «Квадратные зверюшки» обучает рисованию, рассказали представители канала.

Сегодня канал подготовил популярные сериалы «Черепашки Ниндзя», «Щенячий патруль», «Минифорс», «Айкарли», герои которых говорят на татарском языке.

22 апреля на телеканале стартует новый молодежный проект — реалити-шоу «Караш». Его главными героями станут трое молодых людей, которые на глазах у зрителей будут постигать азы работы в молодежной поп-группе. Задумка организаторов состоит в том, чтобы показать, что певческая профессия — не из легких.

— Мы хотим создать конкуренцию не только российским молодежным группам, но и зарубежным, чтобы наша молодежь приобщалась к татарской музыке, — пояснили создатели проекта.

Сегодня «Шаян ТВ» вышел в «Триколор», также телеканал работает на таких платформах, как «Таттелеком», МТС, Дом.ру, Уфанет, цифровой мультиплекс, сайт shayantv.ru и YouTube. К лету в планах канала выйти на «НТВ Плюс».

— Специалисты студии дубляжа «Шаян ТВ» освоили полный цикл работы по переводу программ и фильмов. Сегодня создана своя база переводчиков и огромная база актеров. Тесное сотрудничество налажено с ИЯЛИ Академии наук Татарстана, учителями татарского языка и литературы, с театрами, откуда приглашаются артисты разных жанров на озвучивание ролей, — рассказала директор «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова.

Сайт канала работает на трех языка: татарском, русском и английском. Всего за 5 месяцев сайт канала посетило 65 тыс. уникальных пользователей. Больше всего сайт популярен в Татарстане — 72%. Также его посещают из-за рубежа — Украины, Казахстана, США, Германии, Турции, Азербайджана.

Детский татароязычный телеканал «Шаян ТВ» был презентован президенту Татарстана в январе этого года. Выбор происходил путем голосования. «Шаян» в переводе с татарского имеет три значения: веселый, любознательный, озорной. В тестовом режиме канал начал вещание 1 февраля на телеканале «Новый век». Лицензия на телевизионное вещание была получена 25 октября. В эфир канал вышел 12 ноября прошлого года.