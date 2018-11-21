Начальника департамента ЖКХ Перми уволили после прямого эфира губернатора в Instagram

Глава Перми Дмитрий Самойлов уволил руководителя департамента ЖКХ администрации города Сергея Романова.

Предварительно, исполнять обязанности руководителя функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» будет замглавы администрации Анатолий Дашкевич, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, который также подтверждает уход с поста главы ЖКХ.

В мэрии пока не комментируют увольнение чиновника. По информации telegram-канала «Лбов», Романов останется в мэрии, где будет занимать должность советника главы Перми. На должности руководителя департамента ЖКХ он трудился с 2017 года.

Напомним, накануне губернатор Пермского края Максим Решетников на пресс-конференции на своей странице в Instagram заявил, что недоволен работой департамента ЖКХ, в частности, из-за срыва отопительного сезона в городе. Глава региона предложил мэру города «серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере».

