Управляющий московской СК «Новострой» потребовал с сына погибшего экс-главы «Сувар-Казань» 74 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «СК «Новострой» подал в Арбитражный суд Татарстана иск с требованием признать банкротом одного из учредителей компании — Андрея Чуба. Сумма требований составляет 74,1 млн рублей.

Иск подан 10 апреля, следует из материалов арбитража.

Согласно данным из открытых источников, Чуб владел 70% уставного капитала строительной компании. Она была зарегистрирована в Москве еще в 2006 году. Начальная стадия банкротства была введена в СК «Новострой» в 2013-м. Управляющий добился привлечения Чуба к субсидиарной ответственности в 2017 году. В апреле этого года задолженность учредителя удалось реализовать на торгах.

Напомним, что Андрей Чуб является сыном Бориса Чуба, бывшего президента компании «Сувар-Казань», построившей ряд крупных объектов в столице Татарстана. Борис Чуб погиб во время рыбалки в мае 2008 года. Правоохранители установили, что причиной смерти стал несчастный случай, хотя версии убийства и самоубийства тоже рассматривались. Его дети не могли вступить во владение наследством (куда входила доля в компании) еще четыре года.