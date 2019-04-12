В нижнекамском индустриальном парке «Пионер» открыли завод по окрашиванию рулонной стали

В индустриальном парке «Пионер» в Нижнекамске открыли российско-китайский завод «Роскамасталь» по окрашиванию оцинкованной рулонной стали. Открытие посетил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

По итогам 2018 года на территории парка работают 5 компаний и 125 человек. Объем отгруженной продукции составил 547,7 млн рублей.

Площадь парка составляет 9,25 га. Здесь проведен полный капитальный ремонт всех зданий, подведены все необходимые инженерные коммуникации. В реконструкцию и ремонт вложено более 200 млн рублей частных инвестиций, сообщает пресс-служба президента РТ.