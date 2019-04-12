Права требования «ФОН-Ривьеры» на 1,2 млрд рублей оценили в 1,2 млн
Эксперты оценили дебиторскую задолженность обанкротившегося ООО «ФОН-Ривьера». Размер прав требований составляет 1,26 млрд рублей, однако их рыночная стоимость оказалась в тысячу раз меньше.
Согласно отчету оценщика, «дебиторка» застройщика на рынке стоит 1,2 млн рублей.
Пять пунктов списка составляют права требования к ЗАО «ФОН» на общую сумму 898,8 млн рублей.
Также долги перед компанией имеют ООО «Казан» (154,6 млн рублей), ООО «Фаворит-капитал» (150 млн), ООО «Брик строй» (29,3 млн), ООО «Вираж» (3,5 млн), ООО «Савиново» (2 млн).
Ранее нежилое здание компании оценили в 14,2 млн рублей.НедвижимостьБизнес Татарстан
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