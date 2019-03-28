Новости недвижимости

22:56 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Эксперты оценили имущество «ФОН-Ривьера» в 14 млн рублей

22:27, 28.03.2019
Эксперты оценили имущество «ФОН-Ривьера» в 14 млн рублей
Фото: kzn.ru

Конкурсный управляющий ООО «ФОН-Ривьера» опубликовал отчет об оценке имущества обанкротившейся компании. Специалисты считают, что нежилое здание, принадлежащее застройщику, стоит 14,2 млн рублей.

Оценивалось только одно здание. Расположен объект на улице Халева, следует из сообщения.

Площадь здания составляет 409,7 кв.м.

Напомним, что в этом районе расположен ЖК «Симфония».

Ранее сообщалось, что «ФОН-Ривьера» продала нежилое помещение в Казани площадью почти 1000 кв. м. Оно оценивалось 29 млн рублей.

НедвижимостьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров