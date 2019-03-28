Эксперты оценили имущество «ФОН-Ривьера» в 14 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «ФОН-Ривьера» опубликовал отчет об оценке имущества обанкротившейся компании. Специалисты считают, что нежилое здание, принадлежащее застройщику, стоит 14,2 млн рублей.
Оценивалось только одно здание. Расположен объект на улице Халева, следует из сообщения.
Площадь здания составляет 409,7 кв.м.
Напомним, что в этом районе расположен ЖК «Симфония».
Ранее сообщалось, что «ФОН-Ривьера» продала нежилое помещение в Казани площадью почти 1000 кв. м. Оно оценивалось 29 млн рублей.НедвижимостьБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым