Новости общества

12:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин наградил премьер-министра Индии орденом Андрея Первозванного

11:39, 12.04.2019
Путин наградил премьер-министра Индии орденом Андрея Первозванного
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Согласно документу, награда вручена «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

Орден Святого Андрея Первозванного является высшей государственной наградой РФ.

Ранее президент Анголы Жоау Лоуренсу вручил Путину государственную награду республики — орден Агостиньо Нето, первого президента страны.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров