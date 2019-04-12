Путин наградил премьер-министра Индии орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Согласно документу, награда вручена «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».
Орден Святого Андрея Первозванного является высшей государственной наградой РФ.
Ранее президент Анголы Жоау Лоуренсу вручил Путину государственную награду республики — орден Агостиньо Нето, первого президента страны.ОбществоВласть
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