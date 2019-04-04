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Путин получил от президента Анголы орден Агостиньо Нето

19:15, 04.04.2019
Путин получил от президента Анголы орден Агостиньо Нето
Фото: kremlin.ru

Президент Анголы Жоау Лоуренсу вручил президенту России Владимиру Путину государственную награду республики — орден Агостиньо Нето, первого президента страны. Краткая церемония прошла в рамках встречи лидеров двух стран в Кремле.

Лоуренсу вручил орден Путина в знак благодарности за поддержку республики в течение многих лет, передает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи лидеры России и Анголы обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров Владимир Путин и Жоау Лоуренсу подписали совместное коммюнике. Кроме того, был подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин провел переговоры с Касым-Жомартом Токаевым.

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