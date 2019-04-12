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В 2018 году рождаемость в России упала более чем на 5%

11:30, 12.04.2019
В 2018 году рождаемость в России упала более чем на 5%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам 2018 года рождаемость в России упала на 5,4% или на 90 тыс. человек.

По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, всего в прошлом году в РФ родились более 1,6 млн детей, пишет RNS.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года население России сократилось на 93,5 тыс. человек (0,06%), до 146,8 миллиона. Миграционный прирост на 57,2% компенсировал естественную убыль населения.

Также известно, что в 2018 году естественная убыль населения России составила 218 тыс. человек.

Так, родилось 1,599 млн человек, умерло — 1,817 млн человек. Среди последних — 8 тыс. детей в возрасте до одного года.

Общество
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