Главгосэкспертиза одобрила проект подготовки участков ВСМ Москва — Казань

Эксперты Главгосэкспертизы РФ одобрили проектно-сметную документацию по подготовке двух участков высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

«Проектная документация седьмого этапа строительства предусматривает подготовку территории для участка п.п. 410 км (вкл.) — ст. Нижний Новгород ВСМ (вкл.) — ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Нижний Новгород) протяженностью 14,02 км, расположенного в границах Дзержинска, Нижнего Новгорода и Нижегородской области», — говорится в сообщении «Скоростных магистралей».

Восьмой этап работ, проект которого также был одобрен, предусматривает строительство железной дороги и сопутствующих объектов на подготовленной в ходе седьмого этапа территории. Так, здесь будут сооружены станции Нижний Новгород Технический ВСМ и Нижний Новгород Пассажирский ВСМ



Ранее Счетная палата сообщила, что РЖД сорвали сроки подготовки проектной документации на большинство объектов высокоскоростной магистрали Москва — Казань.