Россияне назвали факторы, раздражающие их на работе

Россияне чаще всего раздражаются на работе из-за безосновательной критики. Такое мнение выразили 44% опрошенных, сообщает сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru по результатам опроса сред 1,6 тыс. человек.

Также среди раздражающих факторов присутствуют дополнительная нагрузка (27%), собственные ошибки (26%), низкий уровень культуры и воспитания коллег (25%) и атмосфера в коллективе (22%), пишет «РИА Новости»

Что касается факторов, которые, наоборот, радуют их на работе, то это положительная оценка их труда (52%), собственные достижения и позитивная атмосфера в коллективе (по 36%), интересные задачи (27%) и укороченный рабочий день респондентов (26%).

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