Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России
Наиболее востребованной рабочей специальностью в России является профессия стропальщика — мастера по креплению грузов, которые перемещаются подъемными механизмами. Данные приводит Институт повышения квалификации (ИПК) «ТехноПрогресс».
Согласно отчету экспертов, зарплата стропальщика варьируется в зависимости от региона. Так, в Татарстане данные специалисты получают от 20 тыс. рублей, в Красноярском крае их труд может оцениваться в 75 тыс. рублей.
Далее идет профессия сварщика. Эксперты помимо востребованности специальности отмечают хорошие зарплаты у сварщиков в регионах — не менее 100 тыс. рублей в месяц, передает «РГ».
Среди других востребованных специальностей — рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры и другие.
Напомним, ранее эксперты назвали перспективные сферы труда для молодых специалистов.Общество
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