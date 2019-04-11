Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России

Наиболее востребованной рабочей специальностью в России является профессия стропальщика — мастера по креплению грузов, которые перемещаются подъемными механизмами. Данные приводит Институт повышения квалификации (ИПК) «ТехноПрогресс».

Согласно отчету экспертов, зарплата стропальщика варьируется в зависимости от региона. Так, в Татарстане данные специалисты получают от 20 тыс. рублей, в Красноярском крае их труд может оцениваться в 75 тыс. рублей.

Далее идет профессия сварщика. Эксперты помимо востребованности специальности отмечают хорошие зарплаты у сварщиков в регионах — не менее 100 тыс. рублей в месяц, передает «РГ».

Среди других востребованных специальностей — рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры и другие.

Напомним, ранее эксперты назвали перспективные сферы труда для молодых специалистов.