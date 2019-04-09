В США может появиться новая структура для противодействия влиянию России в мире

Агентство по международному развитию США не исключает появления структуры, призванной противодействовать влиянию России в международном пространстве, сообщает Reuters.

На создание организации агентство уже запросило из бюджета США $584 млн.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога» заявил, что у России «полно разногласий» с президентом США Дональдом Трампом, но, несмотря на это, Москва готова к диалогу. «У нас полно с ним (Трампом) разногласий. При его администрации введено огромное количество санкций против России, с чем, конечно, мы не соглашаемся, не согласимся никогда и считаем, что это контрпродуктивно», — заявил Путин. Президент России уточнил, что разногласия касаются международной проблематики, «разрешения некоторых кризисов».