Новости экономики

09:01 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В России создали «Роскосмосбанк»

08:10, 12.04.2019
В России создали «Роскосмосбанк»
Фото: pixabay.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о создании «Роскосмосбанка».

Банк образован на базе «Фондсервисбанка». Председателем совета директоров последнего является Рогозин. 100% акций «Роскосмосбанка» находятся в собственности «Роскосмоса».

По данным ТАСС, «Роскосмосбанк» будет выполнять функции «казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли».

Ранее сообщалось, что через «Фондсервисбанк» из космической промышленности были выведены миллиарды рублей. Напомним, в 2015 году «Фондсервисбанк», в котором «зависли» 47 млрд рублей «Роскосмоса», должен был получить кредитную поддержку в размере 66 млрд рублей.

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров