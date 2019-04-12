В России создали «Роскосмосбанк»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о создании «Роскосмосбанка».

Банк образован на базе «Фондсервисбанка». Председателем совета директоров последнего является Рогозин. 100% акций «Роскосмосбанка» находятся в собственности «Роскосмоса».

По данным ТАСС, «Роскосмосбанк» будет выполнять функции «казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли».

Ранее сообщалось, что через «Фондсервисбанк» из космической промышленности были выведены миллиарды рублей. Напомним, в 2015 году «Фондсервисбанк», в котором «зависли» 47 млрд рублей «Роскосмоса», должен был получить кредитную поддержку в размере 66 млрд рублей.