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Экономика

Uber сообщил об убытках совместного предприятия с «Яндексом»

07:23, 12.04.2019 2
Uber сообщил об убытках совместного предприятия с «Яндексом»
Фото: pxhere.com

Американская компания Uber раскрыла, что по итогам 2018 года ее доля в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс. Такси» составила $42 млн. Это следует из проспекта первичного публичного размещения акций (IPO) Uber.

Компания владеет 38% в совместном предприятии. Всего она вложила в СП $345 млн.

В Uber отметили, что владение долей в СП с «Яндексом» является для нее одним из факторов риска, так как компания не представлена в менеджменте СП, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Uber рассчитывает привлечь на IPO $10 млрд.

ЭкономикаБизнесТранспорт
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:54
    Доконкурировались.
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  • Анонимно 08:37
    Это не конкуренция никакая просто ЯндексТакси это наше родное как все кривое. Uber не нужно было соглашаться на создание сп.
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