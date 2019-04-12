Uber сообщил об убытках совместного предприятия с «Яндексом»

Американская компания Uber раскрыла, что по итогам 2018 года ее доля в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс. Такси» составила $42 млн. Это следует из проспекта первичного публичного размещения акций (IPO) Uber.

Компания владеет 38% в совместном предприятии. Всего она вложила в СП $345 млн.

В Uber отметили, что владение долей в СП с «Яндексом» является для нее одним из факторов риска, так как компания не представлена в менеджменте СП, пишет РБК.



Ранее сообщалось, что Uber рассчитывает привлечь на IPO $10 млрд.