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В России могут запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

05:58, 12.04.2019
В России могут запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года
Фото: pxhere.com

В Госдуме РФ предложили ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.

Автором инициативы является первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Поясняется, что полиэтиленовые пакеты наносят серьезный вред экологии «ввиду чрезвычайного долгого разложения».

В письме, направленном зампредседателя правительства Алексею Гордееву, отмечается, что многие страны уже ввели подобный запрет, и России стоит последовать их примеру.

Власов попросил проанализировать возможность реализации его предложения.

Напомним, ранее сообщалось, что Минприроды РФ проконтролирует восстановление лесов из космоса.

Общество
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