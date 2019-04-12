В России могут запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года
В Госдуме РФ предложили ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Автором инициативы является первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Поясняется, что полиэтиленовые пакеты наносят серьезный вред экологии «ввиду чрезвычайного долгого разложения».
В письме, направленном зампредседателя правительства Алексею Гордееву, отмечается, что многие страны уже ввели подобный запрет, и России стоит последовать их примеру.
Власов попросил проанализировать возможность реализации его предложения.
Напомним, ранее сообщалось, что Минприроды РФ проконтролирует восстановление лесов из космоса.Общество
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