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Медведев обсудит вопрос ценообразования на стройматериалы

00:37, 12.04.2019
Медведев обсудит вопрос ценообразования на стройматериалы
Фото: Ирина Плотникова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание, посвященное вопросам ценообразования на материалы и оборудование, которые применяются в строительстве для реализации национальных проектов, сообщает ТАСС.

На совещании обсудят промышленные потребности транспортного и строительного комплексов, а также возможности отечественной промышленности по их обеспечению.

Напомним, ранее власти Башкирии одобрили производство фиброцементных плит в Кумертау. Правительство Башкирии, администрация Кумертау и китайская сторона подписали трехсторонний меморандум для дальнейшего сотрудничества. Предполагаемый объем инвестиций — порядка 2 млрд рублей. Планируется создание около 300 новых рабочих мест в регионе. Учреждено ООО «Дасян-Стройматериалы», которое будет производить высококачественную волокнистую цементную доску.



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