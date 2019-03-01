Власти Башкирии одобрили производство фиброцементных плит в Кумертау

Властями Башкирии был рассмотрен проект о строительстве завода по производству фиброцементных плит с участием китайского инвестора. Об этом было заявлено на хабировском «инвестчасе» 28 февраля.

Производство разместится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кумертау». Цзянсийская торгово-промышленная компания «Юаньянвэйли» выразила готовность к старту реализации проекта.

На данный момент учреждено ООО «Дасян-Стройматериалы», которое будет производить высококачественную волокнистую цементную доску, уточнили в пресс-службе администрации РБ.

Предполагаемый объем инвестиций — порядка 2 млрд рублей. Планируется создание около 300 новых рабочих мест в регионе.

В итоге правительство Башкирии, администрация Кумертау и китайская сторона подписали трехсторонний меморандум для дальнейшего сотрудничества.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Башкортостана собираются добиться для Ишимбая статуса ТОСЭР.