АвтоВАЗ временно прекратит поставки автомобилей Lada в Европу из-за несоответствия экологическим нормам

АвтоВАЗ принял решение временно прекратить поставки автомобилей Lada на рынок Европы из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС, сообщает ТАСС.

Возвращаться на европейский рынок АвтоВАЗ намерен с новой моделью, планы по ее созданию уже есть.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО «АвтоВАЗ» обратится на «Московскую биржу» с заявлением о делистинге акций компании для ухода от статуса публичной компании. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации. В устав компании должны быть внесены изменения, «исключающие указание на то, что общество является публичным». Также АвтоВАЗ должен обратиться в Банк России с заявлением «об освобождении от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах».



