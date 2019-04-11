Мэром Таллина стал русскоговорящий кореец Михаил Кылварт

Мэром Таллина был избран заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.

За него проголосовали 45 депутатов горсобрания из 70, принимавших участие в голосовании, 25 выступили против, передает «Интерфакс».



Прежний мэр Таллина Таави Аас ранее заявил, что покидает свой пост и переходит на работу в высший орган законодательной власти.

Михаил Кылварт — уроженец Кызылорды (Казахстан). По национальности Кылварт — кореец, но известен как активный защитник русского языка и русской школы. В апреле 2011 года его назначили вице-мэром Таллина по вопросам молодежи, спорта, культуры, интеграции и образования. Кылварт является основателем эстонского Союза тхэквондо.