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Мэром Таллина стал русскоговорящий кореец Михаил Кылварт

18:22, 11.04.2019
Мэром Таллина стал русскоговорящий кореец Михаил Кылварт
Фото: ru.wikipedia.org

Мэром Таллина был избран заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.

За него проголосовали 45 депутатов горсобрания из 70, принимавших участие в голосовании, 25 выступили против, передает «Интерфакс».

Прежний мэр Таллина Таави Аас ранее заявил, что покидает свой пост и переходит на работу в высший орган законодательной власти.

Михаил Кылварт — уроженец Кызылорды (Казахстан). По национальности Кылварт — кореец, но известен как активный защитник русского языка и русской школы. В апреле 2011 года его назначили вице-мэром Таллина по вопросам молодежи, спорта, культуры, интеграции и образования. Кылварт является основателем эстонского Союза тхэквондо.

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