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США объявили о планах разместить в Румынии систему противоракетной обороны

17:59, 11.04.2019
США объявили о планах разместить в Румынии систему противоракетной обороны
Фото: commons.wikimedia.org

США разместят летом в Румынии систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD. Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) .

Система ПРО будет размещена в Румынии на время технических работ и модернизации расположенного там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении.

Отметим, что THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет в радиусе до 200 километров.

Ранее в Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3, производимые на Казанском авиационном заводе.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС России Виктор Бондарев заявил, что это действие Минобороны РФ стало эффективным ответом на развертывание американских средств ПРО в Румынии.

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