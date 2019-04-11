США объявили о планах разместить в Румынии систему противоракетной обороны

США разместят летом в Румынии систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD. Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) .



Система ПРО будет размещена в Румынии на время технических работ и модернизации расположенного там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении.

Отметим, что THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет в радиусе до 200 километров.

Ранее в Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3, производимые на Казанском авиационном заводе.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС России Виктор Бондарев заявил, что это действие Минобороны РФ стало эффективным ответом на развертывание американских средств ПРО в Румынии.